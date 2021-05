Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo affiche un énorme regret avec... Edinson Cavani !

Publié le 5 mai 2021 à 15h15 par A.M.

Alors qu'Edinson Cavani a rejoint Manchester United l'été dernier, Daniel Riolo regrette que le PSG n'ait pas réussi à conserver le Matador.

L'été dernier, Leonardo a été contraint de laisser filer plusieurs joueurs en fin de contrat, et non des moindres. Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting ainsi que Thiago Silva et Edinson Cavani sont partis libres. Et le Matador , meilleur buteur de l'histoire du PSG, semble laisser un vide important dans l'effectif parisien lorsque l'on voit les prestations récentes de Mauro Icardi. Le buteur uruguayen est d'ailleurs idéalement placé pour disputer la finale de la Ligue Europa avec Manchester United grâce notamment à son doublé en demi-finale aller contre l'AS Roma (6-2). Et Daniel Riolo semble regrette le choix du PSG d'avoir laissé filer Edinson Cavani.

«Evidemment il ne fallait pas laisser partir»