Mercato - PSG : Daniel Riolo réclame un énorme changement pour Neymar !

Publié le 5 mai 2021 à 11h15 par A.M. mis à jour le 5 mai 2021 à 11h19

Au lendemain de l'élimination du PSG contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, Daniel Riolo dresse les chantiers de Leonardo pour cet été. Avec en premier lieu la gestion du cas Neymar.

Le parcours européen du PSG a pris fin mardi soir sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Eliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale a réalisé un très beau parcours en C1. L'occasion pour Daniel Riolo de dresser un premier bilan de la saison parisienne et de se projeter vers l'avenir en décryptant les chantiers qui attendent Leonardo. Le premier d'entre-eux sera le cas Neymar. Le Brésilien, dont le contrat s'achève en juin 2022, n'a toujours pas prolongé et a réalisé deux prestations décevantes face au Citizens . Et alors que des rumeurs venues d'Espagne relancent la possibilité d'un retour au FC Barcelone, Daniel Riolo ne serait pas particulièrement peiné par un départ de Neymar.

Riolo et le «problème» Neymar