Mercato - OM : C’est très chaud pour Florian Thauvin !

Publié le 5 mai 2021 à 17h10 par A.C.

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin pourrait prendre une destination surprenante.

Voilà plusieurs mois déjà que l’on parle de l’avenir de Florian Thauvin. En janvier dernier, nous vous révélions sur le10sport.com que Pablo Longoria tente le tout pour le tout afin de le prolonger. Pourtant, le temps passe et rien ne semble arriver. Pire, Thauvin semble préparer un départ de l’OM ! Mais alors que son nom était lié à des clubs comme le Milan AC ou le FC Séville, le Champion du monde pourrait prendre tout le monde de court ! Plusieurs sources ont en effet annoncé ces dernières heures des négociations entre Thauvin et les Tigres, club mexicain ou évolue un certain André-Pierre Gignac.

Thauvin discute avec Gignac et les Tigres