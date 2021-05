Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain club de Thauvin devrait être…

Publié le 5 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin pourrait partir libre en fin de saison. Et le club mexicain des Tigres semble bien parti pour rafler la mise…

Récemment interrogé en conférence de presse, le président de l’OM Pablo Longoria affichait sa confiance quant aux éventuelles prolongations de contrat de Jordan Amavi et Florian Thauvin, qui seront libres en juin prochain : « La question de Florian et Jordan, on avance. Nous sommes en discussion, c’st un signal très positif. On continue à discuter avec eux. Je suis positif dans le moment actuel. Mais la situation des joueurs en fin de contrat en Europe est compliquée. Le marché a changé », a confié Longoria. Pourtant, même si le président de l’OM reste serein sur l’issue de ces deux dossiers, Thauvin semble sur le point de lui échapper…

Thauvin tout proche des Tigres ?

Comme l’a révélé le média mexicain TODUP News, Florian Thauvin aurait déjà fixé un rendez-vous avec les dirigeants des Tigres, qui le courtisent en vue d’une arrivée libre cet été. L’attaquant de l’OM voudrait connaitre la teneur de l’offre et le projet qui lui est proposé au sein de l’écurie d’André-Pierre Gignac, et tout semble donc indiquer que Thauvin pourrait débarquer au Mexique l’été prochain.