Mercato - OM : Valère Germain a la cote à l’étranger !

Publié le 5 mai 2021 à 0h45 par A.C.

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Valère Germain ne devrait avoir aucun mal à trouver un nouveau club cet été.

Peu utilisé par André Villas-Boas lors de la première partie de saison, Valère Germain ne voit plus le terrain depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Depuis le match de Coupe de France perdu contre le Canet Roussillon FC (2-1), l’attaquant de l’OM n’a plus joué la moindre minute. Son contrat se termine en juin prochain et son départ semble inévitable, puisque Sampaoli cherche déjà des renforts offensifs de l’autre côté de l’Atlantique. Sur le10sport.com, nous vous avons notamment expliqué que Germain plait au Celta Vigo, mais également à la Sampdoria.

Après la Sampdoria et le Milan AC, Sassuolo pense à Germain