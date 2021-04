Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avant de partir, Germain envoie un message fort à Sampaoli !

Publié le 26 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Après avoir annoncé son départ en fin de saison, Valère Germain a tout de même tenu à rendre hommage à Jorge Sampaoli.

« Non je n’ai pas envie de m’arrêter. J’ai envie de repartir sur un beau projet. Ça a été une belle expérience à l’OM. On verra ce que l’avenir me réservera ». Valère Germain l'a confié, il quittera l'OM à l'issue de la saison alors que son contrat prend fin le 30 juin. Arrivé en 2017, l'ancien Monégasque jouait peu et tentera de rebondir dans un club de Ligue 1 ou à l'étranger. Cependant, il n'en oublie pas pour autant de saluer le travail de Jorge Sampaoli.

«On fait pas mal de vidéo, beaucoup de tactique aussi. Ca se ressent sur le jeu»