Mercato - OM : Sampaoli sait déjà ce qu'il veut pour cet été !

Publié le 4 mai 2021 à 16h30 par A.M.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'été, Pablo Longoria est déjà très actif en coulisses afin de préparer le marché de l'OM qui s'annonce très animé. Il faut dire que Jorge Sampaoli sait déjà ce qu'il veut !

Arrivé en cours de saison sur le banc de l'OM, Jorge Sampaoli connaît désormais bien son effectif au sein duquel il a pu faire un premier état des lieux des forces en présence. Par conséquent, le technicien argentin y voit plus clair et semble désormais avoir une idée précise concernant les joueurs qu'il souhaite conserver et ceux à l'inverse dont il aimerait se séparer. D'autre part, Jorge Sampaoli commence également à réclamer des renforts à Pablo Longoria puisque les noms de Thiago Almada, Sebastian Villa ou encore Arturo Vidal circulent avec insistance ces derniers jours. Mais l'ancien sélectionneur du Chili ne compte pas en rester là.

Sampaoli veut garder Thauvin...

En effet, à l'occasion de l' After Marseille , Florent Germain explique que « Sampaoli veut garder Thauvin . » Et d'après le correspondant à Marseille de RMC , Pablo Longoria aurait bien reçu le message. « Et Longoria veut faire plaisir à Sampaoli. Thauvin était partant. Mais Sampaoli s’est mis en tête de le garder. Donc Longoria est en train de négocier avec le joueur et ses agents. Les discussions continuent, c’est un signe positif. Mais je ne sais pas s’il a envie de rester à 100 %… Il trouve que les supporters sont durs avec lui. Les supporters ont envie de changement. Ça pèse dans son esprit. Il réfléchit encore beaucoup », ajoute-t-il. Et afin de convaincre Florian Thauvin de prolonger, Pablo Longoria semble avoir de sérieux arguments. « À l’heure actuelle, il aurait deux propositions de l’étranger. Séville serait toujours intéressé, mais ne pourrait pas forcément se permettre de lui donner un gros salaire. Alors que l’OM lui a proposé une petite augmentation. L’hiver dernier, il a refusé cette offre. Thauvin veut être le plus gros salaire du club. Longoria peut lui proposer le top salaire du club. Je pense de plus en plus que Thauvin va rester à l’OM… », conclut Florent Germain à ce sujet.

