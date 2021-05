Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Thauvin va connaître un dénouement surréaliste !

Publié le 5 mai 2021 à 13h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain à l'OM, Florian Thauvin serait finalement tout proche de rejoindre les Tigres de Monterrey où il pourrait signer un contrat de 5 ans.

L'avenir de Florian Thauvin est un dossier très chaud du côté de l'OM. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'arrivée de Pablo Longoria a changé la donne dans ce dossier. Le président de l'OM se démène pour tenter de prolonger le contrat de l'international français, qui s'achève en juin prochain, alors que durant la présidence de Jacques-Henri Eyraud, un départ libre semblait inévitable, surtout face à l'attentisme d'Andoni Zubizarreta dans ce dossier. Toutefois, le feuilleton Thauvin est en train de prendre une tournure totalement inattendue.

Thauvin tout proche de rejoindre les Tigres !