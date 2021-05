Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est passé à l’action pour Thauvin... mais il n'est pas le seul !

Publié le 4 mai 2021 à 23h15 par A.C.

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin ne semble pas manquer d’offres.

Ou jouera Florian Thauvin la saison prochaine ? Si l’arrivée de Jorge Sampaoli semble avoir un peu changé les choses, une prolongation semble encore hypothétique. En janvier dernier, nous vous révélions sur le10sport.com que Pablo Longoria souhaite garder Thauvin, mais ce dernier semble susciter toujours plus de convoitises à l’étranger. En Italie, il est en effet régulièrement lié au Milan AC ou encore au Napoli et à l’AS Roma, alors qu’en Espagne il serait suivi par le FC Séville et le FC Valence. Le danger peut également venir de l’autre côté de l’Océan Atlantique pour l’OM, puisque André-Pierre Gignac aimerait retrouver Thauvin aux Tigres.

Thauvin a trois offres sur la table

D’après les informations de Nicolo Schira, plusieurs offres seraient arrivées pour Florian Thauvin. Le journaliste italien explique qu’il y aurait l’offre de prolongation de l’Olympique de Marseille, mais également celles de Leicester et du FC Séville ! La balle semble désormais être dans le camp de Thauvin, qui selon plusieurs sources n’aurait pas vraiment envie de retenter la chance en Angleterre, après son échec à Newcastle.