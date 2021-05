Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’agent de cette piste de Longoria tape du poing sur la table !

Publié le 4 mai 2021 à 19h10 par Th.B.

Voyant diverses informations circulant sur l’avenir de son client Alexander Nübel qui est dans le viseur de l’OM notamment, Stefan Backs est monté au créneau ce mardi.

Et si Alexander Nübel débarquait à l’OM afin de suppléer voire de succéder Steve Mandanda au poste de gardien de but ? Simple doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich, Nübel aimerait être prêté pour les deux prochaines saison afin d’engranger de l’expérience et surtout d’avoir du temps de jeu à se mettre sous la dent d’après Sport1. C’est là que Pablo Longoria interviendrait. Le nouveau président de l’OM chercherait à attirer un gardien de but après que la piste Alban Lafont se soit envolée en raison de son transfert définitif au FC Nantes. Le profil d’Alexander Nübel, qui viendrait sous la forme d’un prêt, pourrait cocher toutes les cases de Longoria. Néanmoins, un gros concurrent se mettrait sur la route du président de l’OM.

« Il n’y a rien du tout. Il n’y a pas eu de discussions ».