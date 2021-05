Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en grand danger pour la succession d'Alba ?

Publié le 4 mai 2021 à 22h30 par La rédaction

Annoncé comme le possible successeur de Jordi Alba au FC Barcelone, José Gaya pourrait prendre la direction de l'Italie où il figurerait sur les tablettes de la Juventus.

Recruté par le FC Barcelone pour renforcer le côté gauche de la défense et apporter de la concurrence à Jordi Alba, Junior Firpo n’a jamais su s’imposer en Catalogne. Le joueur pourrait quitter le Catalogne cet été et pourrait être remplacé par José Gaya. Selon la presse espagnole, le FC Barcelone aurait coché le nom du latéral gauche, sous contrat jusqu’en 2023 avec le FC Valence et perçu au sein de la formation blaugrana comme le possible successeur de Jordi Alba. Un intérêt confirmé ce mardi par la presse italienne.

José Gaya vers la Juventus ?