Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux grandes stars du Barça poussées vers la sortie ?

Publié le 4 mai 2021 à 10h30 par La rédaction

Présents à Barcelone depuis maintenant de nombreuses années, Sergio Busquets et Jordi Alba pourraient quitter le club. La faute, notamment, à leur important salaire.

Formé au FC Barcelone, Sergio Busquets fait aujourd’hui partie des meubles. Le milieu de terrain a débuté en équipe première en 2008 et a fait partie de la fabuleuse équipe de 2009, qui, entrainée par Pep Guardiola, avait remporté un incroyable sextuplé. Son compère, Jordi Alba, est au club depuis un peu moins de temps. Le latéral gauche a été formé à Valence, avant de rejoindre les Blaugranas en 2012.

Busquets et Alaba seraient sur le départ