Mercato - Barcelone : Une incroyable occasion pour Laporta avec Xavi ?

Publié le 4 mai 2021 à 10h00 par A.C.

Actuellement sous contrat avec Al-Sadd, Xavi Hernandez pourrait bien être libre de faire son retour en Europe.

Il ne s’est pas passé une semaine sans que Xavi ne soit lié à un retour au FC Barcelone, depuis qu’il a quitté le club en 2015. L’ancien maitre à jouer de Pep Guardiola vit depuis six ans au Qatar, ou il a joué puis a fait ses premiers pas en tant qu’entraineur avec Al-Sadd. Mais les différentes crises au Barça avec Ernesto Valverde, puis Quique Sétien et plus récemment Ronald Koeman, ont poussé la presse à parler d’un retour de Xavi comme entraineur. Victor Font, candidat aux dernières élections à la présidence, avait d’ailleurs fait de son arrivée une véritable promesse de campagne.

Xavi libre dès le 15 mai prochain ?