Mercato - Barcelone : Enorme retour de flamme pour cette ancienne piste défensive ?

Publié le 4 mai 2021 à 1h00 par A.C.

A la recherche de renforts pour la saison prochaine, Joan Laporta aurait décidé de relancer une piste menant en Serie A.

Beaucoup de choses devraient changer cet été, au FC Barcelone. Le nouveau président Joan Laporta nourrit d’énormes projets pour l’avenir et aimerait notamment apporter plusieurs modifications au sein de l’effectif de Ronald Koeman. Cela devrait notamment concerner la défense, avec un Samuel Umtiti et un Clément Lenglet toujours plus proches d’un départ, ainsi qu’un Gerard Piqué en fin de carrière. Plusieurs pistes ont été activées, avec notamment Eric Garcia, qui devrait vraisemblablement rejoindre le Barça à la fin de son contrat avec Manchester City.

Le Barça a rencontré l’agent de Luiz Felipe