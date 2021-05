Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a connu un énorme échec cet hiver !

Publié le 3 mai 2021 à 23h15 par A.C.

Lors du dernier mercato hivernal, Leonardo aurait pu attirer un milieu de terrain de très haut niveau au Paris Saint-Germain.

Joueur, entraineur et directeur sportif en Serie A, Leonardo s’est toujours tourné vers l’Italie pour régler les problèmes du Paris Saint-Germain. Cela a été le cas avec Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et plus récemment avec Mauro Icardi ou encore Alessandro Florenzi. Lors du dernier mercato hivernal, il aurait une nouvelle fois pu attirer une star de Serie A. Plusieurs sources ont en effet évoqué un intérêt du PSG pour Christian Eriksen de l’Inter, avec notamment un possible échange avec Landro Paredes.

Eriksen aurait refusé le PSG en janvier