Foot - Mercato

Mercato : Un cadre du Stade Rennais devrait partir !

Publié le 4 mai 2021 à 8h07 par G.d.S.S. mis à jour le 4 mai 2021 à 8h16

En fin de contrat à l’issue de la saison avec le Stade Rennais, Damien Da Silva s’apprête à partir libre, d’autant qu’il aurait déjà plusieurs prétendants.