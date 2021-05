Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato - Bordeaux : Riolo réclame le départ de Gasset !

Publié le 5 mai 2021 à 15h21 par La rédaction

Alors que les Girondins de Bordeaux ont quasiment assuré leur maintien, Daniel Riolo estime que Jean-Louis Gasset doit désormais partir.