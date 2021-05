Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Neymar ?

Publié le 5 mai 2021 à 21h10 par D.M.

Selon plusieurs médias espagnols, Neymar aurait décidé de stopper les négociations avec le PSG. Et pour cause, le Brésilien espérerait toujours rejoindre le FC Barcelone.

Le feuilleton Neymar pourrait repartir de plus belle. Lors de l’été 2019, l’attaquant brésilien avait fait le forcing pour quitter le PSG et faire son grand retour au FC Barcelone. Durant plusieurs semaines, les deux parties ont négocié, mais aucun accord n’avait été trouvé. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et le joueur est aujourd’hui heureux à Paris. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Neymar est tout proche d’un accord avec le PSG pour prolonger son contrat jusqu'en 2026. Une information confirmée par le principal intéressé. « On est en discussion avec Paris. Rien ne presse. Tout est presque réglé. Je me sens à l'aise, je me sens très heureux ici au Paris Saint-Germain » avait-il confié le 27 avril au micro de RMC Sport . Pourtant, à en croire la presse espagnole, l’ancien joueur de Santos aurait toujours des envies de départ.

Neymar aurait fait une promesse à Laporta