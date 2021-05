Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Messi… Les certitudes du Barça pour le mercato !

Publié le 5 mai 2021 à 16h30 par Th.B.

Le FC Barcelone préparerait déjà la saison prochaine, en atteste le rendez-vous au sommet entre le clan Erling Braut Haaland et le président Joan Laporta. D’ailleurs, la nouvelle administration du FC Barcelone compterait faire revenir Neymar et prolonger le contrat de Lionel Messi pour qui le club blaugrana serait déjà en train de bâtir une équipe.

Et si l’élimination du PSG en demi-finale de Ligue des champions mettait un terme à l’aventure parisienne de Neymar ? C’est du moins ce que SPORT a laissé entendre ce mercredi, quelques heures après que Manchester City ait pris le meilleur sur le PSG pour valider son ticket pour Istanbul le 29 mai, lieu et date de la finale de la C1. Pour ce qui est de son adversaire, il faudra attendre le résultat de l’autre demi-finale de ce mercredi opposant Chelsea au Real Madrid. Pour en revenir à Neymar, Nasser Al-Khelaïfi commencerait à perdre patience pour le Brésilien. Le président du PSG attendrait toujours que la star auriverde se décide ou non à signer le contrat convenu entre le club de la capitale et le clan Neymar qui serait devenu « une lettre morte » selon SPORT alors que dans le même temps, le quotidien catalan a souligné que le FC Barcelone voudrait combler les désirs de Lionel Messi en lui offrant la possibilité de rejouer aux côtés de Neymar la saison prochaine au Barça . Pour cela, il ne faudrait au club culé que le feu vert de Neymar pour lancer les négociations avec le PSG dans l’optique de trouver un terrain d’entente au niveau de l’indemnité du transfert. Mais que faut-il penser de cela ?

Le Barça convaincu de pouvoir prolonger Messi et de lui bâtir une équipe à son image avec… Neymar ?