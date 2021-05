Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta s'attaque à un chantier colossal !

Publié le 5 mai 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Nommé président du FC Barcelone, Joan Laporta envisage de renforcer considérablement son effectif notamment en recrutant un véritable numéro 9. Plusieurs grands joueurs auraient été ciblés par le club catalan.

Le FC Barcelone avait traversé un été 2020 mouvementé marqué par une défaite historique en Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2) et par le départ de l’entraineur Quique Setién. Président du club catalan durant cette période, Josep Maria Bartomeu était parvenu à convaincre Ronald Koeman, ancien joueur de la formation blaugrana. L e technicien néerlandais est arrivé en Catalogne avec ses idées et n’a pas hésité à opérer des choix forts en se séparant notamment de Luis Suarez. Présent au FC Barcelone depuis 2014, l’international uruguayen a été poussé vers la sortie par Koeman, qui espérait dénicher son remplaçant durant le dernier mercato estival. La formation catalane avait concentré ses efforts sur le dossier Lautaro Martinez, mais n’était pas parvenu à trouver un accord avec l’Inter. Un dossier qui ne serait toujours refermé du côté du FC Barcelone.

Erling Haaland et Lautaro Martinez trop chers pour le Barça

Président du FC Barcelone, Joan Laporta aurait comme grande priorité de recruter un numéro 9 cet été. Le dirigeant et son équipe n’ont pas chômé et auraient activé de nombreuses pistes, notamment celle menant à Lautaro Martinez. Sous contrat jusqu’en 2023, l’attaquant argentin était proche de prolonger son contrat avec l’Inter, mais les négociations seraient aujourd’hui à l’arrêt selon Mundo Deportivo . Le joueur, qui a récemment changé d’agent, pourrait prochainement signer un nouveau bail avec le club milanais, mais en attendant le FC Barcelone continue d’y croire dans ce dossier néanmoins complexe. En effet, Lautaro Martinez serait trop cher pour la formation blaugrana , criblée de dettes. Le joueur de l’Inter reste dans le viseur du Barça, mais n'est plus une priorité de Joan Laporta, qui rêve de mettre la main sur Erling Braut Haaland. Performant sous le maillot du Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien est la grande priorité du FC Barcelone, mais comme pour Lautaro Martinez, le prix de transfert est élevé. Selon Mundo Deportivo , le BVB demanderait au moins 150M€ pour se séparer de sa star. Un prix astronomique, qui pourrait pousser le président catalan à mettre de côté ce dossier et à se pencher sur la situation de joueurs libres en juin prochain.

Agüero et Depay veulent rejoindre le Barça