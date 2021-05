Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande menace plane au-dessus de Ronald Koeman !

Publié le 5 mai 2021 à 15h00 par Th.B.

Sur le point de prolonger son contrat à Al-Sadd, Xavi Hernandez ne deviendrait pas pour autant inaccessible pour le FC Barcelone puisqu’une clause lui permettrait de revenir comme bon lui semblerait en cas de belle offre du Barça.

Et si Xavi Hernandez devenait le futur entraîneur du FC Barcelone ? Nommé par Josep Maria Bartomeu qui a déposé sa démission en octobre dernier avant d’être remplacé par Joan Laporta en mars, Ronald Koeman pourrait ne pas passer l’été au Barça , malgré son contrat courant jusqu’en juin 2022. En effet, le président Laporta n’a pas ouvertement conforté Koeman dans ses fonctions depuis son élection et attendrait de savoir si le technicien néerlandais sera capable de rafler le trophée de la Liga. Bien qu’il semble être dans les planifications pour la saison prochaine comme Sique Rodriguez l’a fait savoir, Ronald Koeman pourrait être remercié dans les prochaines semaines et Xavi Hernandez serait susceptible de débarquer à n’importe quel moment pour lui succéder malgré son imminente prolongation de contrat à Al-Sadd.

Xavi prolongé à Al-Sadd, mais avec une clause pour revenir au Barça