Mercato - Barcelone : Une annonce fracassante faite au clan Haaland ?

Publié le 5 mai 2021 à 17h00 par T.M.

Alors que les questions sont nombreuses à propos de l’avenir d’Erling Braut Haaland, le Borussia Dortmund aurait été très clair avec le Norvégien.

Avec Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland est l’autre joueur le plus courtisé du moment. A 20 ans, le Norvégien impressionne avec le Borussia Dortmund et cela attire les convoitises des plus grands clubs européens. A l’approche du mercato estival, une bataille colossale s’annonce pour celui qu’on annonce comme le futur meilleur 9 du monde. Ainsi, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City seraient tous très intéressés par Haaland. Mais cela serait sans compter sur Dortmund, avec qui l’attaquant est sous contrat jusqu’en 2024. Et le BVB ne compterait visiblement pas céder…

La porte fermée à double tour ?