Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi sur le point de résoudre un énorme chantier de Laporta ?

Publié le 5 mai 2021 à 11h00 par D.M.

A la recherche d'un attaquant, le FC Barcelone pourrait bien jeter son dévolu sur Sergio Agüero, en fin de contrat avec Manchester city et qui désire évoluer aux côtés de Lionel Messi.

Arrivé sur le banc catalan lors du dernier mercato estival, Ronald Koeman avait pris la décision de se séparer de Luis Suarez et espérait mettre la main, le plus rapidement possible, sur son remplaçant. Mais le FC Barcelone n’est toujours pas parvenu à boucler l’arrivée d’un numéro 9. Lors de la prochaine session de transferts, le club catalan essaiera, encore une fois, de recruter un attaquant. Selon la presse espagnole, Erling Braut Haaland serait la grande priorité de Joan Laporta, mais le joueur du Borussia Dortmund coûte cher (150M€). Selon Mundo Deportivo , Ronald Koeman souhaiterait enroler Memphis Depay (OL), mais son profil ne ferait pas l’unanimité en interne.

Agüero, le successeur de Luis Suarez ?