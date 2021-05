Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, l’énorme cadeau fait à Lionel Messi ?

Publié le 5 mai 2021 à 5h15 par T.M.

Entre Barcelone et Lionel Messi, l’histoire devrait bel et bien continuer. Et pour satisfaire l’Argentin, Joan Laporta compterait bel et bien s’attaquer à Neymar.

Une fois n’est pas coutume, l’avenir de Neymar est au centre de toutes les rumeurs. Où jouera le Brésilien la saison prochaine ? Alors qu’on le pensait parti pour prolonger avec le PSG, l’incertitude plane à nouveau étant donné qu’il est annoncé de retour au FC Barcelone. Ayant encore le club catalan dans un coin de sa tête, Neymar retarderait actuellement l’officialisation de son nouveau contrat afin de donner du temps à Joan Laporta de trouver une solution. Et au Barça, on devrait bien s’activer prochainement…

Des retrouvailles Messi-Neymar ?