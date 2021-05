Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le choix de Lionel Messi est annoncé !

Publié le 4 mai 2021 à 4h45 par T.M.

A Barcelone, on retient son souffle à propos de l’avenir de Lionel Messi. Et si aucune décision n’a encore été annoncée, l’Argentin pourrait d’ores et déjà avoir tranché.

Prolongera, ne prolongera pas ? Le flou est encore total concernant le choix de Lionel Messi. Et il devrait l’être encore un instant puisque la star du FC Barcelone ne devrait se pencher réellement sur la question qu’à la fin de la saison. Ce sera alors à ce moment que Joan Laporta devra faire tout ce qu’il faut pour retenir Messi et le convaincre de prolonger, sans quoi il partira. Toutefois, on n’en prendrait pas vraiment le chemin…

Le choix de Lionel Messi !