Mercato - OM : Prolongation, départ… Le flou est total pour l’avenir de Thauvin !

A l’approche de la fin de la saison, l’avenir de Florian Thauvin n’est toujours pas acté. Et alors que l’OM aimerait bien continuer avec le champion du monde, le voir partir serait encore bel et bien possible. Au grand dam de Jorge Sampaoli.

Souvent annoncé sur le départ, Florian Thauvin est toujours resté à l’OM jusqu’à présent. Néanmoins, pour l’international français, le départ pourrait être maintenant. En effet, le joueur de Jorge Sampaoli arrive au terme de son contrat et pour le moment, une prolongation semble encore loin. Mais elle pourrait tout de même se rapprocher. Il y a quelques semaines encore, il était quasiment acté que Thauvin s’en irait à la fin de la saison. Néanmoins, depuis la nomination de Jorge Sampaoli et l’arrivée de Pablo Longoria en tant que président, les cartes ont été redistribuées. Au point de faire changer d’avis le principal intéressé ? En coulisse, Sampaoli fait en tout cas tout son possible pour conserver Florian Thauvin. « Sampaoli veut garder Thauvin. Et Longoria veut faire plaisir à Sampaoli. Thauvin était partant. Mais Sampaoli s’est mis en tête de le garder. Donc Longoria est en train de négocier avec le joueur et ses agents. Les discussions continuent, c’est un signe positif », a fait savoir Florent Germain à l’occasion du podcast L’After Marseille .

