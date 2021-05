Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé prêt à prendre une décision radicale… à cause de Manchester City ?

Publié le 5 mai 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que le PSG s’est incliné contre Manchester City ce mardi en demi-finale de Ligue des Champions, cette défaite pourrait couter cher au club de la capitale dans son projet de prolonger Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé est plus que jamais dans le flou au sujet de son avenir et pourrait quitter le PSG cet été. En effet, le club de la capitale pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre s’il ne prolonge pas puisqu’il ne peut pas prendre le risque de le voir s’en aller libre un an plus tard. Cependant, pour l’heure, la volonté première des dirigeants du PSG depuis des mois est de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail au sein du club de sa ville natale. Seulement voilà, tandis que le joueur de 22 ans temporise sur la question depuis des mois, l’élimination des hommes de Mauricio Pochettino contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions ne devrait pas faciliter la tâche de la direction parisienne.

Kylian Mbappé prêt à changer d’air ?