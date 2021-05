Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho pourrait plomber Leonardo sur un dossier colossal !

Publié le 7 mai 2021 à 1h15 par La rédaction

Malgré la présence de Keylor Navas, le PSG serait toujours à la recherche d'un gardien de but. Ainsi, Leonardo envisagerait David De Gea sur le court terme. Mais le directeur sportif brésilien devra faire face à la concurrence sur le dossier.

Avec Keylor Navas, le PSG n’a plus trop de soucis à se faire au poste de gardien de but. L’ancien du Real Madrid se montre très décisif, surtout dans les grands moments pour le club de la capitale. Le Costaricien a d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec les Parisiens. Néanmoins, cela n’empêche pas Leonardo d’explorer quelques pistes à ce poste. Les noms de Gianluigi Donnarumma et Hugo Lloris ont été régulièrement évoqués. Mais le directeur sportif brésilien se serait également positionné sur David De Gea. L’international espagnol a vu son temps de jeu être considérablement réduit depuis le début du mois de mars, Ole Gunnar Solskjaer lui préférant désormais Dean Henderson. Ainsi, la direction parisienne se montrerait intéressée par le gardien de Manchester United sur le court terme, envisageant un possible prêt. Mais le PSG devra faire face à la concurrence sur le dossier.

Mourinho aimerait De Gea à Rome