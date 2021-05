Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho va bien tout changer dans ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 6 mai 2021 à 21h15 par A.M.

Prêté par l'AS Roma l'été dernier, Alessandro Florenzi n'a pas vraiment convaincu cette saison, au point que le PSG hésiterait désormais sérieusement à lever son option d'achat. Mais du côté de Rome, José Mourinho semble compter sur lui.

En quête d'un latéral droit pour compenser le départ de Thomas Meunier, Leonardo s'est heurté à la difficulté du marché à ce poste. Un marché rendu encore plus capricieux par la crise qui a frappé le monde. Par conséquent, le PSG s'est finalement attaché les services d'Alessandro Florenzi qui a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma après 6 mois à Valence. Mais malgré des débuts prometteurs, l'international italien a affiché ses limites dans les grands rendez-vous. Une situation qui pousse le PSG à envisager de ne pas lever l'option d'achat estimée à 8M€.

Mourinho compte sur Florenzi