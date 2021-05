Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare du lourd pour cet été !

Publié le 6 mai 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Le PSG étant éliminé de la Ligue des Champions depuis mardi soir, Leonardo peut déjà commencer à réfléchir aux contours de l'effectif parisien pour la saison prochaine. Et clairement des priorités se dessinent pour le mercato estival, la direction du club de la capitale ayant déjà les idées claires concernant les postes à renforcer.

Bien que le PSG ait encore de grands objectifs à atteindre en Ligue 1 et en Coupe de France, l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City a mis en lumière les carences de l'effectif de Mauricio Pochettino. Par conséquent, le PSG commence déjà à se tourner vers la saison prochaine en préparant le futur exercice. Leonardo est déjà très actif en coulisses afin de réussir à renforcer le groupe parisien. Cela passera bien évidemment par l'arrivée de plusieurs joueurs de haut niveau afin de convaincre Kylian Mbappé et Neymar de prolonger leur contrat qui court jusqu'en juin 2022. Dans cette optique, les premières priorités de ce chantier émergent.

Un milieu et un latéral sont attendus

En effet, deux postes semblent être à renforcer en priorité. Tout d'abord, l'arrivée d'un latéral droit semble indispensable compte tenu des prestations d'Alessandro Florenzi. Prêté par l'AS Roma l'été dernier, l'international italien a déçu dans les grands rendez-vous après des débuts prometteurs. A tel point que le PSG ne devrait pas lever son option d'achat estimée à 8M€. Colin Dagba étant encore un peu tendre pour assumer le rôle de titulaire, Leonardo tentera donc de recruter un vrai numéro 1. Selon les informations du Parisien , Serge Aurier est actuellement la priorité. Très apprécié par Mauricio Pochettino, qui l'a eu sous ses ordres durant trois saisons à Tottenham, l'international ivoirien disposerait d'un bon de sortie et pourrait donc revenir au PSG.



Mais ce n'est pas le seul poste que le PSG cherchera à renforcer. En effet, toujours d'après Le Parisien , Leonardo tentera de recruter un milieu de terrain. Et pour cause, ce secteur a montré ses limites dans les grands matches. Les départs de Thiago Motta, Blaise Matuidi et Adrien Rabiot n'ont jamais été compensés et l'irrégularité de Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Danilo Pereira ou encore Ander Herrera, qui malgré leurs qualités n'ont pas réussi à faire oublier leurs prédécesseurs, pose problème lorsque le niveau s'élève. Par conséquent, le PSG s'intéresserait de près à la situation d'Eduardo Camavinga dont le contrat au Stade Rennais prend fin en juin 2022. Georginio Wijnaldum, en fin de contrat à Liverpool en juin prochain, est également ciblé, mais le FC Barcelone semble avoir une longueur d'avance.

Le PSG se prépare au pire pour Mbappé