Mercato - ASSE : Puel tente un coup à 3M€ avec un ancien du RC Lens !

Publié le 6 mai 2021 à 15h10 par A.M.

En quête d'un avant-centre cet été, l'ASSE ciblerait Grejohn Kyei (25 ans). Passé par le RC Lens et le Stade de Reims, l'attaquant franco-ghanéen est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Servette FC.

Cet été, l'objectif prioritaire de Claude Puel sera de recruter un attaquant. Et pour cause, après les échecs connus avec avec M'Baye Niang et Mostafa Mohamed, l'ASSE a obtenu le prêt d'Anthony Modeste qui retournera à Cologne en fin de saison après avoir été opéré d'une pubalgie. Par conséquent, les Verts suivent déjà plusieurs attaquants à l'image de Yuma Suzuki (Saint-Trond), Andrew Jung (Châteauroux) ou encore Batuhan Kör (Buraspor) et Randal Kolo-Muani (FC Nantes). Mais l'ASSE ne compte pas s'arrêter là.

L'ASSE sur Grejohn Kyei ?