Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 6 mai 2021 à 14h45 par D.M.

Gardien du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen s'est prononcé sur la situation de Lionel Messi, dont l'avenir en Catalogne reste incertain.

Le feuilleton Lionel Messi a animé le dernier mercato estival et pourrait connaître une nouvelle saison cet été. Et pour cause, l’avenir de l’attaquant argentin n’est toujours pas fixé. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, l a Pulga voudrait attendre la fin de la saison avant de se pencher sur la suite de sa carrière et trancher. En interne, Joan Laporta ne cacherait pas son optimisme, mais méfiance car Manchester City et surtout le PSG resteraient aux aguets. Selon le journaliste Marcelo Bechler, qui avait annoncé l’arrivée de Neymar à Paris en 2017, Leonardo aurait d’ailleurs formulé une première offre pour tenter d’attirer Lionel Messi.

« Ce serait une perte pour le FC Barcelone s'il partait »