Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi miserait tout sur Lionel Messi !

Publié le 6 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone semblerait être particulièrement proche de prolonger le contrat de Lionel Messi, le PSG serait si persuadé de pouvoir le recruter que le club parisien vendrait son projet à ses pistes estivales en mentionnant le nom du capitaine blaugrana.

Et si Lionel Messi finissait par prolonger son contrat au FC Barcelone ? À en croire la tendance en Espagne et notamment l’information divulguée par le journaliste de Mundo Deportivo Lluis Canut, le Barça préparerait la saison prochaine et son mercato estival en comptant son capitaine dans ses plans, bien que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain et qu’aucun accord n’ait été trouvé pour remédier à cette situation. Mais du côté du PSG, régulièrement cité pour accueillir un Messi potentiellement libre de tout contrat à l’intersaison, on ne cacherait pas son optimisme quant à la venue du sextuple Ballon d’or.

Un projet bâti autour de Messi ?