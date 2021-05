Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La priorité estivale de Leonardo est très claire !

Publié le 6 mai 2021 à 4h45 par T.M.

Cet été, cela va bouger au PSG. Et la rencontre face à Manchester City a confirmé l’une des grandes priorités de Leonardo : rechercher un arrière droit.

Face à Manchester City, de nombreux joueurs du PSG sont passés à côté de leur rencontre. Et l’un des exemples criants a été celui d’Alessandro Florenzi. Le latéral italien était totalement dépassé, notamment d’un point de vue défensif. Des lacunes qui auraient déjà été remarquées au sein du club de la capitale. En effet, comme le révélait récemment L’Equipe , le PSG aurait pris la décision de ne pas conserver le latéral droit prêté avec option d’achat par l’AS Rome et de se mettre en quête d’un nouveau joueur à ce poste durant ce mercato estival.

Priorité à un arrière droit !