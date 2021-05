Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme bombe se confirme pour Florian Thauvin !

Publié le 6 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Dernièrement, la presse mexicaine révélait un intérêt des Tigres de Monterrey pour Florian Thauvin. Et le joueur de l’OM serait bien parti pour rejoindre André-Pierre Gignac.

En fin de contrat à l’OM, Florian Thauvin n’a toujours pas réglé la question de son avenir. Prolongera, ne prolongera pas ? Le flou est total concernant l’international français. Avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, le club phocéen a espoir de conserver Thauvin, mais dans le même temps, la possibilité de le voir partir cet été serait bel et bien réelle. Et dernièrement, une piste exotique est apparue pour Florian Thauvin puisque selon les informations de la presse mexicaine, les Tigres de Monterrey, club d’André-Pierre Gignac, serait intéressé par le joueur de l’OM.

Direction le Mexique !