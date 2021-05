Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Adil Aouchiche en rajoute une couche sur son départ du PSG !

Publié le 6 mai 2021 à 3h45 par A.M.

L'été dernier, Adil Aouchiche refusait de signer son premier contrat professionnel au PSG afin de s'engager avec l'ASSE. Un choix qu'il ne regrette pas.

A l'image de Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche avait refusé de signer son premier contrat professionnel au PSG l'été dernier. Le jeune milieu offensif n'a pas hésité à rejoindre l'ASSE où il s'est engagé libre afin de rejoindre le projet lancé par Claude Puel qui souhaite s'appuyer sur des jeunes joueurs prometteurs. Et Adil Aouchiche a obtenu ce qu'il était venu chercher puisqu'il a disputé 31 rencontres sur 35 possibles en Ligue 1 avec à la clé 20 titularisations. Par conséquent, il ne regrette pas son choix.

«Je suis très content de mon temps de jeu»