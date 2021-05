Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo sort du silence sur son avenir !

Publié le 6 mai 2021 à 0h45 par D.M.

En fin de contrat en juin prochain et courtisé par de nombreux clubs européens à l'instar du PSG, Lucas Vazquez a laissé planer le doute sur son avenir.

En fin de contrat en juin prochain, Lucas Vazquez a, peut-être, disputé son dernier match sous les couleurs du Real Madrid face au FC Barcelone le 10 avril dernier. Blessé aux ligaments du genou gauche lors de cette rencontre, l’ailier ne devrait pas rejouer cette saison et son avenir au sein du club espagnol demeure incertain. A l’instar de Sergio Ramos, Vazquez refuserait de baisser son salaire et aurait refusé la dernière offre de prolongation transmise par ses dirigeants. Une situation qui n’a pas échappé au PSG et au Bayern Munich, qui surveillent la situation. Ce mercredi, Lucas Vazquez s’est prononcé sur son avenir au Real Madrid.

« Que je parte ou que je reste, quoi qu'il arrive, je serai toujours un fan de Madrid »