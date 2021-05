Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait une offre pour un joueur du Real Madrid !

Publié le 5 mai 2021 à 22h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Lucas Vazquez aurait bien reçu une offre de la part du PSG. Mais pour l'instant, la meilleure serait celle de l'AC Milan.

Ce n'est pas un secret, cet été le PSG se mettra en quête d'un nouveau latéral droit. Et pour cause, Alessandro Florenzi, prêté par l'AS Roma, a déçu lors des grands rendez-vous cette saison, ce qui a clairement refroidi Leonardo qui ne serait plus très chaud à l'idée de lever son option d'achat estimée à 8M€. Par conséquent, le PSG devra trouver un nouveau titulaire à ce poste et serait déjà à l'affût sur certains dossiers à l'image d'Hector Bellerin (Arsenal), Serge Aurier (Tottenham) ou encore Emerson Royal (Barcelone). Toutefois, la piste menant à Lucas Vazquez est également étudiée. Et pour cause, l'ailier espagnol, reconverti au poste de latéral droit par Zinedine Zidane, voit son contrat prendre fin en juin prochain au Real Madrid.

Le PSG a bien transmis une offre à Lucas Vazquez