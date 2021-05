Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Agüero… Une tendance claire se dessine !

Publié le 5 mai 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Memphis Depay et de Sergio Agüero, aucune décision ne devrait être prise dans l’immédiat au sujet des deux joueurs.

Après avoir laissé partir Luis Suarez à l’Atlético de Madrid l’été dernier sans être en mesure de le remplacer en raison de ses moyens financiers limités, le FC Barcelone va devoir s’activer pour renforcer son attaque au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En ce sens, le club catalan est annoncé sur les traces de plusieurs joueurs, plus moins onéreux. Les plus chers seraient Neymar et Erling Haaland, les plus accessibles Memphis Depay et Sergio Agüero puisqu’ils seront libres de tout contrat.

Rendez-vous en fin de saison pour Memphis Depay et Sergio Agüero !