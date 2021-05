Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va passer à l’action avec Ousmane Dembélé !

Publié le 5 mai 2021 à 18h30 par H.G.

Alors qu’il arrivera à la fin de son contrat au FC Barcelone le 30 juin 2022, Ousmane Dembélé devrait prochainement voir la direction du club catalan s’activer pour le convaincre de parapher un nouveau bail.

Arrivé en 2017 avec l’étiquette du successeur de Neymar, Ousmane Dembélé a longtemps déçu les observateurs du FC Barcelone. En effet, au cours de ses trois premières saisons dans la citée catalane, l’international français s’est davantage distingué par ses frasques comportementales, ses blessures et ses mauvaises performances que par de grands exploits sportifs. Ainsi, il a longtemps été annoncé que le Barça souhaitait se débarrasser de l’ancien joueur du Stade Rennais et du Borussia Dortmund. Cependant, tout a changé cette saison à l’arrivée de Ronald Koeman. En effet, Ousmane Dembélé s’est plus que jamais remobilisé et s’est ainsi imposé comme un titulaire en puissance dans le onze du club barcelonais tout en se montrant décisif. De ce fait, ce n’est plus du tout la question d’un départ qui est avancée dans la presse depuis de nombreuses semaines pour l’ailier tricolore comme par le passé, mais bien celle d’une prolongation de son contrat expirant le 30 juin 2022.

Une réunion prévue en fin de saison pour l’avenir d’Ousmane Dembélé ?