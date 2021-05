Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Serge Aurier se précise au PSG !

Publié le 5 mai 2021 à 17h45 par T.M.

Entre le PSG et Alessandro Florenzi, on se dirigerait tout droit vers un divorce en fin de saison. Et pour le remplacer, l’option Serge Aurier prendrait de l’ampleur dans la capitale.

Il y a quelques semaines encore, il était annoncé que le PSG allait lever l’option d’achat d’Alessandro Florenzi, fixée à 9M€. Actuellement prêté par l’AS Rome, l’Italien pourrait donc devenir un Parisien à part entière, mais aujourd’hui, la situation serait bien différente. En effet, alors que les critiques ne cessent de pleuvoir sur Florenzi, ses carences défensives auraient convaincu le PSG de passer à autre chose, de le renvoyer à Rome et de se chercher un nouvel arrière droit pour la saison prochaine. Mais qui viendra renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino ?

Aurier a la cote à Paris !