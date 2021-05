Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre XXL en préparation dans le dossier Harry Kane ?

Publié le 5 mai 2021 à 16h10 par D.M.

Afin de combler le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG envisagerait de s'offrir Harry Kane. Mais el club parisien pourrait faire face à la concurrence de Manchester United.

La saison se terminera dans quelques semaines et l’avenir de Kylian Mbappé ne s’est toujours pas éclairci. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’attaquant français n’a toujours pas fait son choix. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le joueur souhaite prolonger son contrat d’un ou deux ans afin de garder la main mise sur son avenir et faciliter un possible départ vers le Real Madrid. Un départ qui pourrait intervenir à la fin de la saison et qui pourrait pousser Leonardo à lui trouver un remplaçant sur le marché. A en croire la presse anglaise, Mauricio Pochettino voudrait mettre la main sur son ancien joueur à Tottenham, Harry Kane. Mais le PSG n’est pas seul dans ce dossier.

Manchester United prêt à formuler une offre pour Harry Kane