Mercato - OM : Longoria et Sampaoli veulent rattraper cette énorme erreur de Zubizarreta !

Publié le 5 mai 2021 à 17h30 par A.C.

Andoni Zubizarreta, ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille, semblait avoir un avis tranché concernant l’avenir de Florian Thauvin.

Considéré comme un joueur majeur de l’Olympique de Marseille ces dernières années, Florian Thauvin se retrouve à seulement quelques semaines de la fin de son contrat. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que Pablo Longoria essayé de le prolonger depuis cet hiver, mais aucun accord ne semble être en vue pour le moment. Ainsi, un départ se précise au fil des jours, alors que Thauvin ne manque pas de points de chute à l’étranger. Le Milan AC semblait être en pole, mais La Gazzetta dello Sport a expliqué que les exigences du joueur de l’OM, ainsi que de son entourage, auraient refroidi les dirigeants. La même chose semble se produire avec le FC Séville à en croire La Colina de Nervión , alors que Leicester semble toujours à l’affut. Marqué par son échec à Newcastle en 2016, Thauvin ne souhaiterait toutefois pas retrouver la Premier League.

Thauvin se rapproche du Mexique

Pourquoi pas le Mexique ? Au début, ce n’était qu’une rumeur, mais elle a pris de l’ampleur ces derniers jours, avec des avancées significatives. D’après les informations de Pello Maldonado, journaliste mexicain travaillant pour Multimedios , Florian Thauvin serait dans le viseur des Tigres, où évolue son ancien coéquipier André-Pierre Gignac. Ce dernier jouerait d’ailleurs intermédiaires de luxe à en croire Goal España , qui a confirmé l’existence d’échanges entre les Tigres et Thauvin. Ce mercredi, TMW est allé même plus loin, expliquant qu’un contrat de cinq ans attendrait déjà Thauvin au Mexique.

Mais Longoria et Sampaoli souhaitent le prolonger...

Mais l’Olympique de Marseille n’assistera pas à cela sans rien faire ! Nicolo Schira a en effet expliqué que Pablo Longoria serait passé à l’action, proposant une prolongation de contrat à Florian Thauvin. Le journaliste italien ne révèle ni la durée de ce contrat ni le montant du salaire proposé par l’OM, mais laisse entendre que depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli il y aurait une réelle envie de retenir Thauvin. D’après les informations de Goal España , Sampaoli et Longoria aurait fait une sorte d’alliance pour réussir à convaincre l’ailier français de rester à l'OM.

… Alors que Zubizarreta voulait laisser partir Thauvin !