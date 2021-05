Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Messi, Dembélé… Le Barça prépare un été de folie !

Ne disposant pouvant pas d’une grande marge financière pour mener à bien certaines opérations, le FC Barcelone compterait mener à bien trois prolongations de contrat dont celles de Lionel Messi et d’Ousmane Dembélé. Sans oublier le retour de Neymar…

Le FC Barcelone a ouvert une nouvelle page de son histoire avec l’élection de Joan Laporta le 7 mars dernier. En effet, l’ancien président du club culé de 2003 à 2010 a été réélu par les socios du Barça et promettait un retour au premier plan d’une institution à la dérive ces derniers temps. Et pour que son projet parte du bon pied, Laporta estimerait qu’il faudrait en bâtir les fondations grâce à La Masia. En atteste la prolongation de contrat d’Oscar Mingueza, jeune défenseur central de 21 ans qui a officiellement été prolongé vendredi jusqu’en juin 2023 grâce à la levée de l’option présente dans son contrat qui courrait jusqu’en juin 2022. Sur son compte Twitter , Joan Laporta s’est exprimé en catalan, en espagnol et en anglais pour se féliciter de cette bonne affaire pour le FC Barcelone avec le message suivant. « Très heureux de compter sur toi Oscar Mingueza ! Nous continuerons de construire et de travailler avec les valeurs de La Masia. Visca el Barça ! ». Mais là ne se limiterait pas les plans du président du FC Barcelone avec les jeunes pépites de La Masia et surtout avec les talents de l’effectif !

Après Mingueza, place à Puig et Dembélé ?

Oscar Mingueza ne serait que la partie émergée de l’iceberg au niveau des prolongations qui pourraient être imminentes du côté du FC Barcelone. Selon Fabrizio Romano, pour sa chronique Here We Go publiée sur CBS Sports , Joan Laporta et la nouvelle administration du FC Barcelone auraient pour objectif d’en faire de même avec Riqui Puig, autre pépite de La Masia qui contrairement à Mingueza, n’est pas parvenu à s’imposer sur la durée au sein du onze de départ de Ronald Koeman. Néanmoins, le comité de direction du Barça garderait foi en Puig et pourrait prochainement activer l’option présente dans son contrat pour le lier une année supplémentaire au FC Barcelone, à savoir jusqu’en juin 2023. Une fois que le rideau sera tombé sur la saison, Joan Laporta s’attaquerait à un dossier quelque peu plus tendu. En effet, le nouveau patron du Barça voudrait discuter avec Ousmane Dembélé et ses représentants afin de prolonger son contrat. Lié jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore qui a un rôle important dans l’effectif de Ronald Koeman, serait vendu cet été si aucun accord ne venait à être trouvé pour sa prolongation. La démarche de Laporta est simple et consisterait en comprendre si le bail de Dembélé pourrait être prolongé au vu des positions respectives des deux parties sur la question. La Cadena COPE assurait dernièrement que le joueur voulait se concentrer sur la fin de la saison avant de se pencher sur ce sujet. Mais le travail continue pour Joan Laporta.

Les dossiers prioritaires avec Messi et… Neymar !