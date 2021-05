Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme chantier qui attend Leonardo !

Publié le 6 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Cet été, Leonardo aura la lourde de tâche de renforcer le PSG afin de poursuivre sa progression en Ligue des Champions. Dans cette optique, le recrutement d'un latéral droit semble indispensable.

Cet été, Leonardo va encore devoir mener un recrutement malin en bouclant des opérations créatives. Et pour cause, le monde est encore particulièrement impacté par la crise sanitaire et les clubs de football souffrent économiquement, y compris le PSG. C'est la raison pour laquelle le directeur sportif parisien va devoir être encore une fois intelligent pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino. D'autant plus qu'un poste est à renforcer en priorité.

Le PSG doit recruter un latéral droit