Mercato - OM : Excellente nouvelle pour la succession de Mandanda !

Publié le 6 mai 2021 à 12h10 par D.M.

La presse allemande avait évoqué ces dernières heures des discussions entre l'Union Berlin et Alexander Nübel, courtisé par l'OM. Mais son agent a démenti cette information.

Afin de remplacer Yohann Pelé, en fin de contrat, et d’épauler un Steve Mandanda vieillissant (36 ans), Pablo Longoria espère s’attacher les services d’un jeune gardien lors du prochain mercato estival. Et le président de l’OM pourrait bien trouver son bonheur au Bayern Munich. Selon Sport 1, le club marseillais apprécierait le profil d’Alexander Nübel. Doublure de Manuel Neuer au sein de la formation bavaroise, le portier âgé de 24 ans pourrait être prêté la saison prochaine afin qu’il obtienne du temps de jeu. Mais l’OM n’est pas seul dans ce dossier.

Nübel ne négocie pas avec l'Union Berlin