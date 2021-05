Foot - Mercato

Mercato - AS Rome : José Mourinho a identifié ses premières pistes !

Publié le 6 mai 2021 à 10h50 par La rédaction

Pour faire remonter l'AS Roma au sommet de la Serie A, José Mourinho aurait déjà identifié quelques joueurs dont il aura besoin. Et le Portugais voudrait visiblement aller piocher dans ses anciens clubs.