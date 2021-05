Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut y croire pour Milik... grâce à Mourinho !

Publié le 6 mai 2021 à 3h30 par A.M.

Très apprécié par Maurizio Sarri, Arkadiusz Milik ne devrait toutefois pas évoluer sous les ordres du technicien italien puisque l'AS Roma a finalement décidé de nommer José Mourinho.

« Tout ce qui se dit, ce n’est pas la vérité. C’est ce que les médias disent, ce qu’ils inventent. Je n’ai jamais dit que je voulais quitter Marseille. Je suis très heureux ici. Je m’y sens bien, d’autant que Marseille m’a donné une chance dans un moment difficile de ma carrière. J’ai vraiment apprécié ça. Je le redis : je suis heureux ici, je joue, je marque. J’ai un contrat avec Marseille. Cela dépendra aussi du club… » Ces derniers jours, Arkadiusz Milik révélait qu'il n'écartait pas l'hypothèse de rester à l'OM. Malgré tout, un départ est toujours envisagé compte tenu du fait que les deux parties auraient un accord pour un départ du Polonais cet été.

La Roma ne mise pas sur Sarri

Plusieurs clubs de Serie A seraient à l'affût à l'image de la Juventus ou de l'AS Roma. Toutefois, le club de la Louve pourrait bien être moins actif dans ce dossier dans les prochains jours. Et pour cause, Maurizio Sarri, qui adore le profil d'Arkadiusz Milik et qui l'avait même recruté à Naples en 2016, a longtemps été pressenti pour remplacer Paulo Fonseca sur le banc de la Roma. Mais c'est finalement José Mourinho qui a été nommé. L'occasion d'un peu respirer pour l'OM.