Mercato - Barcelone : Pjanic aurait deux prétendants XXL sur le marché !

Publié le 6 mai 2021 à 9h00 par A.D.

Arrivé lors du dernier mercato estival en échange d'Arthur Melo, Miralem Pjanic pourrait déjà faire ses valises cet été. Conscients de la situation, Chelsea et l'Inter seraient prêts à sauter sur l'occasion pour récupérer le milieu de terrain bosnien lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a bouclé un échange entre Miralem Pjanic et Arthur Melo avec la Juventus. Toutefois, les débuts du milieu de terrain bosnien au Barça ne se sont pas passés comme prévu. En effet, Miralem Pjanic est en difficulté depuis son arrivée en Catalogne et ne parvient pas à obtenir les bonnes grâces de Ronald Koeman. A tel point qu'il pourrait déjà prendre le large cet été, et Chelsea et l'Inter seraient prêts à en profiter pour l'accueillir les bras ouverts.

Chelsea et l'Inter en embuscade pour Miralem Pjanic ?