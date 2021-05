Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, ventes… La stratégie perdante du Barça !

Publié le 6 mai 2021 à 0h00 par La rédaction

Alors que se profile une campagne de mercato décisive, le FC Barcelone semble retomber dans ses vieux schémas. Analyse.

Selon certains médias espagnols, et notamment le média La Vanguardia , le FC Barcelone programme la vente de plusieurs gros joueurs afin de financer l’opération Neymar. Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Martin Braithwaite, Junior Firpo et Miralem Pjanic seraient concernés, mais au sein du club catalan, on n’exclurait plus de céder aussi Ousmane Dembélé, si cela devenait nécessaire, alors que le plan initial reste de prolonger son contrat.

Plan impossible

Une nouvelle fois, le FC Barcelone se trouve en face d’une stratégie quasiment impossible, à savoir de vouloir financer une grosse arrivée en mettant en vente des joueurs très chers en salaire et sortant d’une saison difficile sportivement. Dans un contexte déflationniste, alors que de surcroit tous les clubs sont alertés de ses difficultés financières, un tel plan est impossible à mettre en œuvre. Cela fait deux ans que le club blaugrana poursuit cette stratégie, sans jamais y parvenir.